Ilrestodelcarlino.it - Rubano 10mila euro a un’anziana con la truffa del finto avvocato: arrestati dopo la fuga

Ascoli, 2 aprile 2025 – Duetori provenienti dalla Campania sono statiin flagranza dai Carabinieriaver raggirato un'anziana di 87 anni, sottraendole monili in oro per un valore superiore ai 10.000. Nella tarda mattinata del 1° aprile, la vittima ha ricevuto una telefonata da unche, con tono allarmante, le ha comunicato che il figlio era coinvolto in un incidente e rischiava l’arresto. Per evitarlo, le è stato chiesto di raccogliere tutto l’oro disponibile in casa. Poco, un complice si è presentato alla porta per ritirare i monili, che l'anziana ha consegnato per paura. Nel frattempo, i Carabinieri della Compagnia di Ascoli Piceno e del Nucleo Investigativo, già operativi nella zona per contrastare truffe agli anziani, hanno ricevuto una segnalazione relativa a un'auto sospetta.