Cataniatoday.it - Ruba il telefono sul bus a un pendolare addormentato, denunciato 49enne

Leggi su Cataniatoday.it

Unpregiudicato catanese è statodalla polizia per furto aggravato, dopo averto ila un uomo che si era appisolato alla fermata dell’autobus in via Secchi. La vittima, un lavoratoredi 34 anni, stava aspettando la coincidenza per raggiungere il posto di.