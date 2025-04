Ilrestodelcarlino.it - Ruba cosmetici in un negozio: scatta la denuncia per una 57enne

Razzia diin unta unadi origini cubane per il reato di furto aggravato in concorso. I fatti risalgono a novembre scorso, quando il responsabile di un punto vendita a marchio Acqua&Sapone ha formalizzato la querela nei confronti di due donne che avrebbero asportato dall’esercizio alcuni profumi per un valore di oltre 230 euro. Dalle prime informazioni assunte dalla Polizia, una di loro aveva un marcato accento latino-americano. Gli investigatori hanno acquisito i filmati della videosorveglianza e hanno notato che avrebbero agito in tandem, ma fingendo di non conoscersi: una prelevando i, poi nascosti nella borsa; l’altra agendo da palo. Una volta fuori si dirigevano nella stessa direzione. La donna che aveva asportato profumi era stata individuata subito: una cittadina cubana, domiciliata a Torino.