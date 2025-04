Modenatoday.it - Rotatoria di Ubersetto: modifiche alla viabilità per asfaltatura

Nelle giornate di venerdì 4 aprile e sabato 5 aprile verrà asfaltata la nuovadi, tra via del Canaletto con via Viazza Primo Tronco nel territorio di Fiorano Modenese. Per consentire i lavori è prevista la chiusura di via del Canaletto verso via Viazza Primo Tronco dalle ore 8.