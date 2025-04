Bergamonews.it - Roncalli Viaggi, batti il cinque! 5 mesi, 5 tips, 5 euro

Leggi su Bergamonews.it

La collaborazione trae la World Sustainability Organization continua con entusiasmo per il terzo anno consecutivo.Dopo il successo delle iniziative passate, che hanno permesso di effettuare donazioni per piantumazioni in Centroafrica, siamo pronti a lanciare una nuova campagna di sensibilizzazione.Da marzo a luglio 2025, tutti i clienti che prenoteranno e confermeranno uno pressocontribuiranno con 5al progetto del Centro di Recupero delle Tartarughe Marine con Fondazione Cetacea, storica organizzazione no-profit italiana impegnata nella tutela dell’ambiente marino dal 1988. La struttura di punta della Fondazione Cetacea è il Centro di Recupero per Tartarughe Marine di Riccione, tra i più importanti dell’Adriatico. La struttura accoglie annualmente 60-80 esemplari di tartarughe marine, principalmente Caretta caretta, fornendo cure specializzate e riabilitazione prima del rilascio in natura.