Romadailynews.it - Roma, uccisa e nascosta in una valigia: confessa l’ex fidanzato di Ilaria Sula

Il corpo della 22enne ritrovato in un dirupo a Capranica Prenestina.CRONACA DI– Dramma ae in provincia, dove è stato ritrovato il corpo di, 22 anni, originaria di Terni e studentessa universitaria alla Sapienza. La giovane risultava scomparsa dal 25 marzo scorso. Stamattina, 2 aprile 2025, il cadavere è stato rinvenuto in unaabbandonata in un dirupo lungo la strada provinciale 45b, tra Capranica Prenestina e Guadagnolo, a sud della Capitale.A indicare il luogo del macabro ritrovamento è statodella ragazza, un 24enne di origine filippina, che ha ammesso di averlae di aver poi trasportato il corpo nel trolley, successivamente gettato nella scarpata. Il giovane avrebbe anche eliminato il cellulare della vittima, lanciandolo in un tombino.