Tgcom24.mediaset.it - Roma, uccisa e chiusa in valigia: fermato il fidanzato

Leggi su Tgcom24.mediaset.it

L'ha accoltellata di notte a casa sua a, dove i genitori dormivano e non si sono accorti di nulla. Ha messo il corpo in unae l'ha scaricato in un dirupo nel Comune di Poli. È morta così Ilaria Sula, 22 anni, ammazzata dalMark Antony Samson, 23enne, che è statoe ha confessato il delitto. Studentessa ae originaria di Terni, Ilaria era sparita il 25 marzo. Per dieci giorni l'assassino ha usato il cellulare e i social della ragazza per depistare le ricerche