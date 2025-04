361magazine.com - Roma: trovata priva di vita Ilaria Sula, studentessa scomparsa di 22 anni

Il corpo era in una valigiaL’ombra dell’ennesimo femminicidio c’è ancora una volta.di 22il 22 marzo è stata rimorta. Il suo copro è stato rinvenuto nei pressi del dirupo del del Comune di Poli. Il corpo era in una valigia.Intanto è stato fermato il fidanzato dopo un mandato della Procura di Milano. Secondo le prime ricostruzioni avrebbe ucciso lui la donna cercando poi di liberarsi del corpo dopo averlo chiuso nella valigia.Al momento è sottoposto a interrogatorio. Sembra che da pocoavesse chiuso una relazione con un altro uomo.Da giorni non si avevano più notizie della ragazza che condivideva l’appartamento con altri coinquilini. Subito, i genitori si erano allarmati e avevano sporto denuncia. Nel mentre aveva continuato a scambiare qualche messaggio, smettendo di rispondere il 29 marzo.