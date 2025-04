Roma ritrovato in una valigia il corpo della 22enne scomparsa | fermato il fidanzato

Leggi su Ilfaroonline.it

, 2 aprile 2025- Ildi Ilaria Sula, la ventiduenneil 25 marzo dalla sua abitazione a Furio Camillo e che da giorni veniva ricercata senza sosta, , è stato rinvenuto in una, in una zona boschiva, in fondo a un dirupo vicino al Comune di Poli.Ilè attualmente in stato di fermo. I pubblici ministeriprocura di, guidati dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini, stanno interrogando il giovane, un filippino di 23 anni. Le accuse nei suoi confronti includono omicidio volontario e occultamento di cadavere. Secondo le indagini, Ilaria sarebbe stata uccisa a coltellate in un appartamentocapitale. Secondo quanto si apprende, l’uomo avrebbe ucciso Ilaria accoltellandola nell’appartamento e poi si sarebbe liberato del. I pubblici ministeri, coordinati da Giuseppe Cascini, stanno conducendo l’interrogatorio presso la Questura.