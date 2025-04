Sololaroma.it - Roma Primavera, Alberto De Rossi: “Il nostro obiettivo è far crescere i ragazzi”

Si sa, laha sempre avuto occhio quando si tratta di giovani talenti. Nell’arco del tempo, i giallohanno avuto fra le loro fila veri e propri diamanti, che sono stati abili a sgrezzarsi di partita in partita. Da Gianluca Scamacca a Davide Frattesi, passando per i più lontani Francesco Totti e Daniele De: sono tanti i prodotti usciti dal settore giovanile, che sono riusciti a mettersi in mostra ad alti livelli. Gran parte del merito va attribuita ad un uomo che ha sempre creduto nel talento puro, nelle capacità dei calciatori più acerbi.Stiamo parlando diDe, diventato il responsabile del settore giovanile della Lupa. In un’intervista rilasciata ai microfoni di Radio Lega Serie A, il 67enne ha parlato del suo compito: “Quello che proponiamo è meraviglioso e mettiamo ia loro agio, gli mettiamo a disposizione quanto ci sia di meglio per la loro formazione.