Roma, maxi-sequestro di articoli religiosi contraffatti

, 2 aprile 2025- Dall’inizio del Giubileo della Chiesa Cattolica, la Guardia di finanza diha intensificato i controlli per contrastare il commercio illecito di, con un bilancio che conta già ildi oltre 16,5 milioni di souvenir illegali e la denuncia di 11 persone.Le attività rientrano in un apposito Piano Operativo Regionale, avviato il 24 dicembre 2024, e sono state condotte nei principali quartieri della Capitale – Borgo, Trevi, Prati, Esquilino e Casilino, nei comuni di Guidonia Montecelio e di Ardea, nonché presso gli scali aeroportuali di Fiumicino e Ciampino. Durante i controlli, sono stati scoperti e sequestratiirregolari, tra cui rosari, pendagli, bracciali e medagliette, recanti immagini sacre, stemmi del Vaticano e il logo ufficiale del Giubileo, riprodotti illegalmente in violazione della normativa sulla proprietà intellettuale.