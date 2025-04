Sololaroma.it - Roma, Mannini: “Io e Pisilli siamo molto legati, sono davvero orgoglioso di lui”

Nel corso di questa stagione, laPrimavera di Gianluca Falsini sta mettendo in mostra alcuni giovani talenti, tra i quali anche Mattia, nonostante la sua stagione sia piuttosto travagliata per qualche infortunio di troppo. Il classe 2006 giallorosso è stato intervistato da Radio Serie A, toccando diversi temi, compreso anche quello della sua amicizia con Niccolò.Questi alcuni estratti delle sue parole: “Ah Niccolò è un amico, un vero amico.e abbiamo vissuto tante battaglie insieme sul campo. Glielo dico sempre:di lui per quello che sta facendo e felice per lui con tutto il cuore. Gli auguro il meglio e chissà, magari un giorno ci ritroveremo, L’obiettivo è quello. Poi magare faremo anche un aperitivo per festeggiare. Ovviamente paga lui (ride, ndr)”.