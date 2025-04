Sololaroma.it - Roma, le richieste di Gasperini: da Dovbyk a Dybala, via tutti i big

L’ipotesi di vedere Gian Pierosulla panchina dellasembra ormai sfumata. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport e Il Messaggero, il tecnico dell’Atalanta avrebbe posto condizioni rigide per accettare l’incarico, chiedendo una vera e propria rivoluzione della rosa.Tra i giocatori cheavrebbe voluto fuori dal progetto figurano nomi pesanti come Paulo, Leandro Paredes, Artem, Lorenzo Pellegrini e Mats Hummels. Il suo obiettivo era ricostruire la squadra con giocatori più giovani e funzionali al suo stile di gioco, un piano che però la dirigenza giallorossa non sembra intenzionata a sposare.Ultima chance scudettoA 67 anni,sa che, se dovesse lasciare l’Atalanta, potrebbe trattarsi della sua ultima occasione per lottare per un titolo importante.