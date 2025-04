Sololaroma.it - Roma, la scalata di Ranieri: 77 punti guadagnati sulle dirette concorrenti

Quando Claudioè tornato sulla panchina dellaper la terza volta, i giallorossi erano in piena crisi, con appena tre vittorie in stagione e solo duedi margine sulla zona retrocessione. In pochi mesi, il tecnico ha cambiato il volto della squadra, trasformandola nella formazione più in forma del campionato e riportandola in corsa per la Champions League.La rimonta è stata clamorosa, con 15recuperati alla Lazio e un totale di 77nella corsa europea dalla quattordicesima giornata (ko con l’Atalanta), come scrive il Corriere dello Sport. Se si considerasse anche la sconfitta contro il Napoli del turno precedente, il bottino sarebbe comunque impressionante, con 64rosicchiati alle avversarie., Mister Rimonta: numeri da recordSette vittorie consecutive, quattordici risultati utili di fila e il primato tra le squadre dei cinque principali campionati europei perconquistati nel 2025.