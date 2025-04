Sololaroma.it - Roma, Juventus nel mirino: Shomurodov jolly di Ranieri

La vittoria con il Lecce per 1-0 è passata in archivio e per laè tempo di guardare avanti. I giallorossi stanno rimanendo sulla retta via in questo inizio 2025 ed hanno messo nella zona Champions League, che appariva un semplice miraggio solo due mesi. Il 4° posto dista quattro punti e può essere raggiunto, nelle ultime 8 partite. La prima di queste vedrà i capitolini affrontare la, più nello specifico domenica 6 aprile alle 20:45 allo stadio Olimpico. Un vero e proprio scontro diretto, tra due squadre che desiderano centrare la prossima edizione della Coppa Campioni.Claudioè consapevole di trovarsi di fronte ad un cliente ostico, che si è rialzato subito dopo l’esonero di Thiago Motta. Il coach di Testaccio starebbe delineando il suo scacchiere, con il focus che va anche al reparto avanzato.