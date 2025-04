Sololaroma.it - Roma, Juventus all’orizzonte: Paredes riparte contro il suo passato

Archiviata la vittoria per 1-0 con il Lecce, per laè tempo di guardare avanti. I giallorossi hanno messo a referto un successo convincente dal punto di vista del cinismo e della solidità. L’obiettivo è quello di avvicinarsi sempre di più al 4° posto, che vorrebbe dire qualificazione alla prossima Champions League. Il traguardo è alla portata ma serve passare indenni le ultime 8 partite di campionato. La prima di queste metterà i capitolini di fronte alla, più nello specifico domenica 6 aprile alle 20:45 allo stadio Olimpico. Un duello estremamente delicato, che dirà tanto sulla corsa per la Coppa Campioni.Claudio Ranieri è consapevole che i bianconeri abbiano ritrovato la loro verve, anche grazie alla cura di un Igor Tudor che è subentrato con idee ed entusiasmo a Thiago Motta.