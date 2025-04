Sololaroma.it - Roma Femminile, obiettivo Coppa Italia: ufficiale data ed orario del match con la Juventus

Stiamo per entrare nel rush finale della stagione anche in casa, che tornerà in campo il prossimo 13 aprile dopo la sosta, con diverse giocatrici giallorosse convocate dalle rispettive nazionali. Per le ragazze di Spugna non è stata sicuramente un’annata semplice, condita da diversi alti e bassi che non hanno però evitato di festeggiare la vittoria in Superna, battendo 3-1 in finale la Fiorentina.In campionato invece sembra ormai quasi impossibile confermare i titoli vinti nelle ultime due annate visti gli otto punti di distacco dalla vetta a sole quattro giornate dal termine. L’dellaresta però quello di alzare al cielo un secondo trofeo stagionale, ovvero la, il cui ultimo atto di disputerà contro lae per il quale sono state ufficializzate lae l’