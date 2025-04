Sololaroma.it - Roma, dubbi in attacco: chi affiancherà Dovbyk contro la Juventus?

L’assenza di Paulo Dybala è una beffa per ladi Claudio Ranieri, che dovrà giocarsi le sue chance europee senza il miglior talento della squadra. Come se non bastasse,lamancherà anche Saelemaekers, squalificato, un’ulteriore seccatura che riduce le alternative offensive.Se la fascia destra resta un rebus, c’è un altro dilemma da risolvere in: chi? O, a seconda del modulo, chi agirà alle sue spalle? Come riportato dal Corriere dello Sport, le opzioni a disposizione di Ranieri sono quattro, con Pellegrini, Soulé, Baldanzi e Shomurodov pronti a contendersi il posto.Opzione ShomurodovLa mossa a sorpresa porta il nome di Eldor Shomurodov. L’uzbeko si è rivelato utile nei meccanismi offensivi, soprattutto quando ha giocato accanto a Dybala, aprendo spazi e supportando il compagno con movimenti intelligenti.