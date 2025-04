Sololaroma.it - Roma, corsa verso l’Europa ma attenzione ai big match: il trend è negativo

Leggi su Sololaroma.it

Ladi Ranieri prosegue la suacon l’obiettivo di staccare il pass per giocare in Europa. I giallorossi hanno raccolto più punti di tutti nel 2025, intraprendendo una clamorosa rimonta da quando Sir Claudio è tornato in panchina. Uno scenario impensabile al momento dell’addio di Juric. Oggi la prospettiva è cambiata radicalmente, ma la squadra è chiamata ora a superare ostacoli importanti: un calendario tostissimo, 8 finali contro avversarie di primissimo livello come Juventus, Lazio, Inter, Fiorentina, Atalanta e Milan. Al fine di ottenere il piazzamento in Europa, ladeve anche riuscire a invertire ilnei big, superando un tabù che finora l’ha vista spesso soccombere negli scontri diretti.La rimonta di Ranieri ed il sogno Champions LeagueDa quando Ranieri è tornato a Trigoria, laha decisamente cambiato volto.