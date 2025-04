Sololaroma.it - Roma Club Berlino: “Essere romanisti qui significa mandare avanti un ideale oltre i confini nazionali”

In questo nuovo episodio di ‘Tutto il mondo Tifa As’ l’ospite speciale è il, rappresentato dal presidente Carlo.QUANDO E COME NASCE IL?“Ilnasce circa una decina di anni fa in maniera ufficiosa. Nel senso che nasce dall’amore incondizionato di alcuni ragazzi per lanella capitale tedesca in un periodo in cui sfortunatamente non c’erano le emittenti televisive di ora e non venivano date le partite italiane se non quelle di cartello. Quindi c’era difficoltà nel trovare un posto che proiettasse la partita a causa dell’assenza delle varie emittenti. La fortuna è stata poi con il culmine avvenuto in Champions League contro il Barcellona perché proprio in quell’anno iniziarono le prime emittenti televisive a far vedere anche campionati stranieri e anche i pub si aggiornarono, dandoci la possibilità di riunirci e vedere la