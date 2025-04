Romadailynews.it - Roma, chiusa per una notte la Galleria Giovanni XXIII per lavori

Intervento di manutenzione nellatra il 2 e il 3 aprile.Nellatra martedì 2 e mercoledì 3 aprile 2025, laresteràal traffico per consentiredi manutenzione sugli impianti interni. La chiusura, disposta per ragioni di sicurezza, interesserà la carreggiata in direzione via del Foro Italico, dalle ore 22 fino alle 6 del mattino successivo.Durante l’intervento sarà vietato il transito anche presso gli accessi di via della Pineta Sacchetti, via Enrico Pestalozzi, via Pieve di Cadore e via Mario Fani. Per gestire la viabilità e ridurre i disagi alla circolazione, è stato predisposto un servizio di controllo da parte della Polizia Locale diCapitale.