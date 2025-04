Sololaroma.it - Roma al crocevia Champions: Juventus primo step da non fallire

Dopo una clamorosa e quasi impensabile rimonta, lasi è presentata agli ultimi due mesi di campionato in piena lotta per un posto inLeague. Il futuro dei giallorossi passerà dagli scontri diretti che cominceranno in questo weekend, quando allo Stadio Olimpico sbarcherà la nuovadi Tudor. Per la formazione di Ranieri si tratterà di una sfida cruciale vista la possibilità di agganciare i bianconeri in classifica e sfruttare anche gli altri incroci che potrebbero far scattare i capitolini verso l’Europa che più conta.Proprio dell’importanza del match con laha parlato Pietro Torri a Radio Manà Manà Sport: “L’ambizionedellapassa da un solo risultato contro la. Se non batti la, sei fuori dalla corsa. Anche se pareggi.