Gqitalia.it - Rolex quest'anno sta davvero facendo il pieno di novità al Watches & Wonders 2025

Leggi su Gqitalia.it

, simbolo indiscusso di precisione e raffinatezza, torna a far parlare di sé con una rivelazione che scuote il mondo dell’orologeria. Durante il fine settimana, Roger Federer è stato avvistato con unal polso, un dettaglio che di per sé non avrebbe destato scalpore. L’ex campione svizzero, ambassador storico del marchio, è praticamente sinonimo di precisione e raffinatezza elvetica. Tuttavia,a volta ilal suo polso ha attirato l’attenzione degli appassionati: non si trattava di un modello presente nell’attuale catalogo della maison.Mentre Roger Federer si godeva una fondue, un dettaglio ha attirato gli sguardi più attenti: il modello al suo polso era un, certo, ma non uno di quelli che si trovano nei negozi oggi. Conla risposta al mistero è finalmente arrivata: il segnatempo indossato da Federer è il nuovo modello di punta di, il Land-Dweller.