Rock e consapevolezza | gli Sos lanciano Macte Animo! per la sicurezza quotidiana

È in radio e in digitale “!” (SA Project / Believe), il nuovo disco della band che ha trasformato la musica in uno strumento per sensibilizzare sullasul lavoro SOS – SAVE OUR SOULS (https://bfan.link/-1). Con una carriera consolidata da molti concerti in tutta Italia e in importanti manifestazioni e concorsi come Sanremo, dal 2018 gli SOS hanno trasformato la loro musica in uno strumento potente per sensibilizzare il pubblico su un tema cruciale: lasul lavoro. Grazie a questo impegno, sono numerose le aziende e le organizzazioni che hanno la bandcome punto di riferimento. “!”, che in latino significa “Coraggio!”, raccoglie i brani più significativi della band usciti negli ultimi anni, inerenti allae alla prevenzione nella vita di tutti i giorni.