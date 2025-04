Dailyshowmagazine.com - Robin Wright riceverà il Crystal Nymph Award al Monte-Carlo Television Festival 2025

L’attrice, regista e produttrice americanasarà insignita del prestigiosodurante la cerimonia di chiusura della 64ª edizione del, che si terrà martedì 17 giugnoal Grimaldi Forum di Monaco.Il riconoscimento, conferito alla presenza di S.A.S. il Principe Alberto II di Monaco, celebra ogni anno una figura di spicco nel mondo dellae per la carriera eccezionale e l’impatto duraturo sull’industria audiovisiva. Una carriera iconica: da The Princess Bride a House of Cardsè diventata celebre in tutto il mondo per il ruolo di Buttercup in The Princess Bride, per poi consacrarsi come una delle attrici più talentuose della sua generazione grazie alla sua interpretazione di Claire Underwood nella serie di successo internazionale House of Cards.