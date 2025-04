Lettera43.it - Ritrovato in una valigia il corpo di Ilaria Sula, la studentessa scomparsa il 25 marzo

Ildi, 22 anni,di statistica presso l’università La Sapienza di Roma,il 25, è statoall’alba del 2 aprile all’interno di unanascosto in una zona boschiva nel territorio di Poli. Le indagini stanno approfondendo una recente relazione conclusa con un ragazzo di origini filippine. La sera dellaera uscita alle 21 senza avvisare le coinquiline e non aveva più risposto ai messaggi su WhatsApp. Gli inquirenti indagano per omicidio e stanno effettuando accertamenti in via Homs, nel quartiere Africano, luogo in cui la ragazza sarebbe stata vista prima di sparire.Lae i messaggi scambiati con amici e coinquiline fino al silenzio del 29era originaria di Terni e divideva un appartamento nel quartiere universitario di San Lorenzo con altre quattro studentesse.