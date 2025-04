Metropolitanmagazine.it - Ritrovato il corpo senza vita di Ilaria Sula, la ragazza scomparsa una settimana fa

, la studentessa ventiduenne originaria di Terni eunafa a Roma, è stata trovata. Nelle prime ore del mattino le forze dell’ordine hanno rinvenuto il suoall’interno di un valigione abbandonato in un’area boschiva in fondo a un dirupo, non lontano dal comune di Poli. Da circa sette giorni amici e parenti stavano cercando informazioni sulla, di cui si erano perse le tracce.La giovane studiava statistica all’università La Sapienza di Roma. Il 25 marzo era uscita dall’abitazione che condivideva con alcuni coinquilini nel quartiere di San Lorenzo, e non vi aveva più fatto ritorno.si era allontanata da casa dopo uno scambio di messaggi con qualcuno. Non aveva portato con sé oggetti personali che lasciassero intendere l’intenzione di star fuori a lungo.