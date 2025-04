Lanazione.it - Ritorno della Coppa Carnevale allo Stadio dei Pini di Viareggio: un passo avanti

"Bello vedere ilfinale dinella sua storica cornice dellodeidi". Lo ha detto il consigliere regionaleLega Massimiliano Baldini. "Mi auguro – prosegue – che la struttura torni ad essere definitivamente agibile nei tempi previsti. Intanto è una notizia positiva che i tifosi, gli appassionati di calcio, gli sportivi abbiano avuto la possibilità di riabbracciare la storica finalenella sua tradizionale e classica cornice dellodeirimasto chiuso da oltre sette anni. Non è’ certo stato lo scenario di Fiorentina-Dukla del 1966 con una struttura gremita di tifosi che campeggia nella foto storica nella sede del Cgc – ben diversa dalle ridottissime dimensioni delle tribune del nuovo impianto, seppure in linea con le capienze più piccole degli stessi stadi di massima serie – ma si tratta comunque di unindopo essere stati costretti a emigrare per tanti anni in altre strutture sportive anche fuori regione.