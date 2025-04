Calciomercato.it - Rissa nel derby, 4 espulsi e polizia in campo

Pazzanel finale di gara, con spintoni, colpi proibiti,ine tanteoni: caos inSerata diin tutta Europa. In Italia, la stracittadina tra Milan e Inter a San Siro, valida per la semifinale di andata di Coppa Italia. Mentre in Inghilterra, c’è un bellissimo match di Premier League tra le Reds e Toffees, ossia Liverpool-Everton.Ma soprattutto in Fenerbahce-Galatasaray,acceso di Istanbul, è successo il panico in. Infatti, attorno al minuto 84, Osimhen e Muldur hanno fatto scattare una mega, che ha coinvolto tutti i giocatori e le panchine sul terreno di gioco. Addirittura sono dovuti intervenire le forze dell’ordine a bordo. E persino Mourinho ha colpito sul volto l’allenatore del Galatasaray, tirandogli il naso. L’arbitro ha espulso tre giocatori: Mert Hakan Yandas del Fenerbahce, Demirbay e Yilmaz del Galatasaray.