Ilrestodelcarlino.it - Rissa, lesioni personali e porto abusivo di armi: espulso un egiziano

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Irregolare e già noto alle forze dell’ordine per una lunga serie di reati, unè statodall’Italia. Il provvedimento è scattato in seguito a un accertamento della polizia di Macerata che, nell’ambito delle attività di controllo del territorio finalizzate al contrasto dell’immigrazione irregolare, con la collaborazione del personale dell’ufficio immigrazione, ha rintracciato un cittadinoche è risultato irregolare sul territorio nazionale. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per essersi reso responsabile dei reati di, danneggiamenti edi, è risultato anche destinatario di un rigetto della richiesta della protezione internazionale emessa della Commissione territoriale di Roma. Alla luce di questo, il questore Gianpaolo Patruno (nella foto) ha disposto per il nordafricano l’accompagnamento immediato alla frontiera.