Ilrestodelcarlino.it - Rissa davanti all’università, minorenni si lanciano pentole e bottiglie

Reggio Emilia, 2 aprile 2025 – Nuovo episodio di violenza nella zona della caserma Zucchi, teatro dell’ennesimascoppiata nella tarda mattinata di oggi, Attorno alle 14. Un video diffuso sui social documenta la scena: due gruppi di ragazzi, probabilmente, si affrontano nei pressi del dipartimento di comunicazione ed economia dell’Unimore, di fronte a viale Allegri, lanciandosi. L’episodio ha immediatamente scatenato reazioni politiche. “È inaccettabile!!! Sindaco Massari e giunta comunale, invece che prodigarvi in manifestazioni antifasciste, sportelli antirazzismo e pastasciutte varie, sarebbe ora di intervenire su sicurezza e degrado” ha commentato duramente l’esponente della Lega Roberto Salati sul proprio profilo Facebook. Ma la situazione di tensione in città non si è fermata a questa vicenda.