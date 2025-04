Rispondeva | come hanno incastrato il fidanzato di Ilaria Sula

Leggi su Liberoquotidiano.it

Per capire cosa fosse successo a, la studentessa di 22 anni scomparsa e poi ritrovata morta in una valigia nei pressi del comune di Poli, è stata fondamentale per gli inquirenti l'analisi dei cellulari. Concentrandosi su traffico telefonico, celle e tabulati, gli agenti della poliziascoperto che la vittima si è spostata dal quartiere San Lorenzo, dove viveva insieme a delle coinquiline, per andare in via Homs, sempre a Roma, al quartiere Africano. E lì, in quella casa, avrebbe visto il, un 23enne di origini filippine. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, nell'appartamento di via Homs, il giovane avrebbe aggredito, uccidendola con diverse coltellate. Poi avrebbe chiuso il corpo in una valigia. E non solo: avrebbe anche continuato a utilizzare il cellulare della vittima postando sui social della ragazza e rispondendo ai messaggi di chi la stava cercando.