Quotidiano.net - Riso, zuppe, arrosti e persino yogurt: Instant Pot Duo 7-in-1 fa tutto da sola, ora a un prezzo mai visto

Leggi su Quotidiano.net

Basta avere mille strumenti e dispositivi diversi in cucina:Pot Duo 7-in-1 è sia una pentola a pressione, che vaporiera e scaldavivande e non solo. Perfetta per cucinare, verdure,yougurt!grazie a 13 programmi intelligenti, che permettono di preparare fino a 6 porzioni di pasti deliziosi. La capacità è infatti di ben 5,7 L. E non finisce qui, perché è il 70% più veloce di forni e fornelli tradizionali,consumando addirittura fino all'80% in meno di energia. Un risparmio sia in bolletta che al momento dell'acquisto:Pot Duo 7-in-1 è in super offerta su Amazon. Aggiungilo subito al carrello per pagarlo soltanto 89,99€, il 18% in meno rispetto alconsigliato! Acquista la pentola a pressione in offerta Pasti deliziosi in un attimo conPot Duo 7-in-1, adesso ti costa solo 89,99€ ConPot Duo 7-in-1 rivoluzioni il tuo modo di cucinare: ha 13 programmi intelligenti per preparare, verdure al vapore,deliziose.