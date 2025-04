Lanazione.it - Risarcimenti stragi naziste, il Tar ‘frena’ i pagamenti

Mugello, 2 aprile 2025 – La sentenza del tribunale di Firenze parla chiaro: per la perdita del padre, fucilato dai soldati nazisti nell’eccidio di Marradi del ’44, i tre figli dovranno avere 260mila euro ciascuno come risarcimento da parte della Germania (alla quale subentra il fondo Draghi istruito ad hoc per le vittime di crimini di guerra). La decisione è passata in giudicato a maggio dello scorso anno. Il decreto ministeriale prevede che debbano passare 180 giorni prima della liquidazione delle somme. Ad oggi, nemmeno un euro è stato versato sul conto degli eredi. È l’impasse in cui si ritrovano i tre figli di un imprenditore del Mugello, trucidato il 17 luglio 1944 dalle truppe tedesche in quello che passerà alla storia come l’eccidio di Crespino sul Lamone. In totale morirono 43 persone quel giorno.