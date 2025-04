Pisatoday.it - Riqualificazione della Rocca di Ripafratta: il progetto si presenta alla cittadinanza

Leggi su Pisatoday.it

Un importante appuntamento per i cittadini di San Giuliano Terme e per il territorio. Sabato prossimo 5 aprile verrà infattito ilper ladegli accessidie la messa in sicurezzastruttura per complessivi 375mila euro, buona parte dei.