Iodonna.it - Riparte dal 15 aprile lo scorrimento delle graduatorie già esistenti, con l’individuazione di nuovi beneficiari. Rimangono, invece, incerti i tempi per le nuove richieste

Leggi su Iodonna.it

La salute mentale torna al centro: a partire dal 15, riprenderà logià, per quel che riguarda il Bonus Psicologo 2025, identificandotra coloro che avevano fatto richiesta negli anni precedenti. Tuttavia, chi desidera presentare una nuova domanda, dovrà aspettare ancora: non è stata, infatti, ancora annunciata una data ufficiale per l’invio. Ma vediamo tutto ciò che c’è da sapere sul prezioso contributo per supportare i cittadini italiani nelle spese per le sedute di psicoterapia. Salute mentale e adolescenti: 7 libri che li aiutano X Bonus psicologo 2025, quando esce e quando fare domanda: chi sono gli interessatiLanza del Bonus Psicologo per il 2025 inizia, quindi, con loprecedenti.