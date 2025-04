Rinnovo del Consiglio camerale di Napoli, conferenza stampa delle "Associazioni storiche"

Leggi su Ildenaro.it

Si terrà domani, giovedì 3 aprile, alle ore 13, nella sede dell’Acen la“per aggiornare l’opinione pubblica – si legge in una nota – sugli sviluppi, non solo legali, legati aldegli organi della Camera di commercio di, che vedono ledatorialidella città in posizione assolutamente marginale”.“La– prosegue il comunicato – sarà l’occasione per evidenziare le maggiori incongruenze che hanno consegnato, per ora, la terza Camera di commercio d’Italia admisconosciute ed evanescenti, relegando – attraverso procedure fantasiose e profondamente contestate – le, universalmente riconosciute, presenti al Cnel e firmatarie di contratti collettivi di lavoro, ad un ruolo di comparsa. Da ciò, l’anomalia – esclusivamente napoletana – nel sistema della rappresentanza imprenditoriale, determinatasi con l’avallo della Regione Campania”.