Ilrestodelcarlino.it - Rimini ha un Campione per amico

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

‘Unper’ fa tappa a. Appuntamento in piazza Cavour il 29 maggio per il più importante evento nazionale dedicato a sport ed educazione. Un viaggio attraverso il tennis, volley, calcio e rugby raccontato direttamente dai loro campioni, per una mattinata all’insegna della spensieratezza e dello stare insieme. Alla 24esima edizione dell’evento – sostenuto da Banca Generali – partecipano l’ex tennista e commentatore tv Andriano Panatta, l’ex calciatore e allenatore Ciccio Graziani, l’ex pallavolista Andrea Lucchetta, pure lui commentatore tv (nella foto), e Martin Castrogiovanni, già colonna della nazionale di rugby. Gli ospiti coinvolgeranno le nuove generazioni sull’importanza dell’attività sportiva come forma di benessere ed inclusione, contro ogni forma di solitudine e dipendenza tecnologica.