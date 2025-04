Bergamonews.it - Rilancio del multisala di Curno, la Slc Cgil Bergamo: “Si riparta dai lavoratori”

Leggi su Bergamonews.it

. L’ex Uci Cinemas dirinascerà grazie all’intervento di Notorious Cinemas, titolare di altre sette attività (per 57 schermi totali) in tutta Italia e amministrata da Andrea Stratta (qui l’intervista), ex ad di Uci Italia che aveva assunto l’incarico proprio il giorno dell’inaugurazione di, nella primavera del 1999.“Finalmente una notizia positiva – il commento di Lorenzo Martinelli di Slc-. Accogliamo con favore la volontà di Notorious di investire su questo territorio e sul futuro di una struttura che ha rappresentato un punto di riferimento per la fruizione culturale nella nostra provincia. Ma il vero, per noi, deve partire dalle persone”. guarda tutte le foto 5, come sarà il nuovotargato Notorious Cinemas “Ci riferiamo a chi in quella sala ha lavorato per anni, a chi ha contribuito a costruirne la storia e oggi spera di poterne ancora far parte – precisa il sindacalista -.