Riforma Pensioni | Fornero contro Salvini su Quota 41 e aumento età pensionabile

Durante la puntata di “Di Martedì”, programma di Giovanni Floris, andato in onda ieri sera su La 7, Elsaè tornata a parlare del sistemastico italiano rispondendo alle dichiarazioni di Matteo, il quale ha ribadito il suo obiettivo di cancellare lae introdurre la possibilità di andare in pensione con 41 anni di contributi.2025:ribadisce l’intenzione di cancellare laIl leader della Lega ha dichiarato: “Il Mio obbiettivo continua ad esser cancellare la leggee dare diritto in uscita alla pensione dopo 41 anni a chi si è rotto la schiena la possibilità di uscire, e ai giovani di entrare nel mondo del lavoro”.Elsaha spiegato i meccanismi della legge in vigore, sottolineando un aspetto poco discusso fino ad ora: “Dal 2027 si andrà in pensione 3 mesi dopo perché la legge dice che se l’aspettativa di vita aumenta, il lavoratore dovrebbe andare in pensione dopo, in questo caso undi 3 mesi.