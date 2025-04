Quotidiano.net - Riforma della Corte dei Conti: approvata dalla Camera, opposizioni contrarie

Leggi su Quotidiano.net

Via libera delle commissioni Giustizia e Affari Costituzioniper l'Aula alla proposta di legge sulladei. Il centrodestra ha votato a favore,le. Il testo va in Aula lunedì per la discussione generale. Tra gli emendamenti approvati anche uno che cambia il titolo del provvedimento inserendo la 'delega al governo in materia di funzionideie di responsabilità amministrativa e per danno erariale'. Ladei"stravolge gli equilibri tra poteri dello Stato" con "gravi conseguenze sui controlli per il corretto utilizzo dei soldi dei cittadini", è la posizione dell'Associazione magistratideisulla pdl Foti,la scorsa notte. "Caos organizzativo, impoverimento e svuotamento delle funzioni nella- lamenta l'associazione - saranno le prime conseguenze di unavoluta a tutti i costi con gravi ricadute sui cittadini che hanno il diritto di avere un giudice indipendente, autonomo e garante del corretto utilizzo dei loro soldi".