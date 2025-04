Tuttivip.it - Ricordate Giada De Blanck? Non si vede in tv da anni: che fine ha fatto e com’è oggi

Leggi su Tuttivip.it

De, figlia della contessa Patrizia Dee del console di Panama Giuseppe Drommi, ha deciso di allontanarsi dal mondo dello spettacolo per intraprendere una carriera nell’organizzazione di eventi. Nata a Roma il 18 febbraio 1981, ha attualmente 39. Dopo aver ottenuto il diploma di maturità, si è iscritta a un corso universitario di lingue.?La sua carriera televisiva ha preso il via grazie alla partecipazione al concorso di bellezza Miss Italia nel 2000, dove ha raggiunto la finale. Successivamente, ha preso parte al talk show “Chiambretti C’è” e, nel 2003, alla prima edizione de “L’Isola dei Famosi”, classificandosi al secondo posto. Durante quest’ultima esperienza, ha subito un infortunio alla caviglia che ha richiesto 14 punti di sutura.?Nel 2016,ha annunciato il suo nuovo ruolo come organizzatrice di eventi, collaborando con la squadra di pallavolo Giò Volley di Aprilia.