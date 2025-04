Viterbotoday.it - Ricette false, Asl verso la rinuncia a parte civile nel processo all'otorino

Leggi su Viterbotoday.it

La Asl di Viterbo pronta are alla costituzione dinela carico di Domenico Sacconi. Tra l'in pensione, accusato di aver usato timbri e ricettari di colleghi per ottenere protesi acustiche, e l'azienda sanitaria sarebbe in via di definizione un accordo, che.