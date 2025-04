Bergamonews.it - Ricercato per una rapina commessa nel 2016: 35enne fermato sul treno Bergamo-Milano

?Nella giornata di lunedì 31 marzo, gli agenti della Polizia ferroviaria dihanno arrestato un uomodall’Autorità Giudiziaria.Il trentacinquenne di nazionalità rumena è statomentre si trovava a bordo di unregionale con trattaCentrale. Da un controllo in banca dati, i poliziotti hanno appurato che lo stesso erapoiché destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica della Corte d’Appello di Brescia, dovendo scontare una pena di mesi 8 e giorni 19 per il reato diin data 29.07..L’uomo, è stato accompagnato in Questura per essere sottoposto a rilievi foto-dattiloscopici e successivamente è stato accompagnato nella casa circondariale diper scontare la pena.???????