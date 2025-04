Internews24.com - Ricci Inter, la strategia del Milan per anticipare i nerazzurri: i dettagli

di Lorenza Giustizieri, c’è anche ilsul giocatore del Torino: larossonera pere il NapoliSecondo quanto riportato da Calciomercato.com, ilsta puntando su un progetto di rinforzo con un chiaro focus sui giocatori italiani, e Samueleè in cima alla lista della dirigenza rossonera. Negli ultimi mesi, il club ha iniziato i negoziati per il centrocampista del Torino e della Nazionale, e ora Fabio Paratici, che ha buoni rapporti con gli agenti di, approva questa mossa e si sta attivando per finalizzare isul contratto. Tuttavia, ildeve agire rapidamente per evitare la concorrenza di Napoli e. Per quanto riguarda il prezzo, la società rossonera è disposta a investire non più di 25-30 milioni di euro, mentre il Torino spera di aumentare la cifra tramite un’asta, puntando a 40 milioni.