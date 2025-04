Ilfattoquotidiano.it - Riarmo, la Grecia investe 25 miliardi nella Difesa: “Avremo uno dei sistemi più avanzati d’Europa”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Il prezzo della libertà è la vigilanza costante, diceva Thomas Jefferson”. Sulla base di questo principio laintende investire 25di euro per avviare la “più drastica trasformazione delle Forze Armatestoria moderna”. Uno sforzo necessario, ha spiegato dinanzi al Parlamento Kyriakos Mitsotakis, “in un mondo che cambia a ritmi imprevedibili” e “in un contesto internazionale incerto”. “Il nostro obiettivo è che ladisponga in pochi anni di uno deidipiù“, ha chiarito il premier conservatore in un lungo discorso farcito di retorica e citazioni, senza però fornire dettagli sulle tempistiche degli investimenti, che secondo il quotidiano Kathimerini saranno utilizzati entro i prossimi dodici anni.“La filosofia del nuovo programma riguarda innanzitutto l’integrazione di nuove tecnologie di“, ha spiegato Mitsotakis.