Tvplay.it - Rescinde con la Juventus, la decisione cambia il finale di stagione

Unadavvero difficile quella della, tante brutte notizie per i tifosi bianconeri e ora arriva un’importante.C’erano ben altre aspettative nelladellae invece il club bianconero vive un periodo piuttosto difficile. Negli ultimi giorni la società ha ufficializzato l’esonero di Thiago Motta e la sua sostituzione con Igor Tudor, emblema di un’annata complicata e che ha visto tante difficoltà. Un’annata letteralmente da dimenticare.con la, laildi(Lapresse) TvPlayLa sconfitta in Coppa Italia contro l’Empoli, pressochè potremmo dire le riserve del club toscano e gli stessi giocatori hanno perso nettamente 3 a 0 in casa contro il Bologna nella semidi Coppa. Poi ricordiamo le recenti figuracce contro Fiorentina e Atalanta ed i tifosi non ne possono più di vedere cosi rovinato il nome della, la squadra più vincente del calcio italiano.