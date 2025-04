Ilrestodelcarlino.it - Resa dei conti Consar, impossibile fare di più

Era una scommessa e come tale è finita. Intendiamoci: quando fu allestita la2024-25, allenata e diretta da un tecnico esordiente a tempo pieno (ebbe una breve esperienza nella massima serie come head-coach nella natia Vivo Valentia sei stagioni prima) le aspettative della dirigenza e dell’ambiente erano concernenti l’accesso ai playoff e poi chi vivrà vedrà. Il campionato precedente aveva messo in cascina una serie di splendide prestazioni, interrotte da una ‘sanguigna’ semifinale persa per un battere di ciglia col Grottazzolina, poi salito battendo proprio quel Siena che l’altro giorno ha tarpato le ali ai giallorossi del presidente Rossi. Nella regular season appena andata in archivio la, pur senza i gioielli nostrani Bovolenta ed Orioli, partiti l’estate scorsa per i palcoscenici dell’A1, è andata, numeri alla mano, addirittura meglio: venti successi e sei sole sconfitte.