Juventusnews24.com - Repice “ridimensiona” Yildiz: «La maglia numero 10 non era ancora per lui, l’ha indossata chi ha fatto la storia della Juventus. Certe cose sono sacre»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24su: «Non era pronto per la10». Il commento sul gioiello turcoA Radio Bianconera, Francescoha parlato di Juve ed in particolare di Kenan. Il suo commento.– «? Io ho la memoria lunga e la10 non eraper lui. C’è bisogno di più tempo e di dimostrazioni,chi hala, anche se è lui è bravissimo. In Italia non possiamo fare gli schizzinosi in determinate situazioni, non possiamo dettare noi i prezzi. Non vedo una cifra a tripla cifra per lui pronta».Leggi sunews24.com