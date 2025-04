Oasport.it - Renzo Furlan rompe il silenzio dopo la separazione con Jasmine Paolini

L’attualità del tennis è stata scossa da un annuncio importante e inaspettato, ovvero la fine del rapporto professionale tra. Un sodalizio che durava da un decennio si interalla vigilia della stagione sulla terra e ci sono delle perplessità per tempi e modalità.A questo proposito,ha rotto ile si è espresso nel corso della trasmissione Sky Tennis Club, in onda sui canali di Sky Sport: “Con lei è stato un viaggio straordinario, abbiamo condiviso questa strada in maniera totale ed è stato bellissimo. So di averle trasmesso tutto quello che potevo“, ha dichiarato.“Non posso che ricordare con piacere questi anni. Poi è ovvio che bisogna fare le scelte che ti permettono di competere al meglio. Ci siamo lasciati da amici, l’affetto resta, mi può chiamare in qualsiasi momento“, ha aggiunto il coach nostrano.